BIST 100 Endeksi Yüzde 0,07 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,07 Düştü

08.05.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 15.029,26 puana gerileyerek yüzde 0,07 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 15.029,26 puana geriledi.

Dün 15.040,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,07 puan ve yüzde 0,05 azalışla 15.033,18 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,99 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 15.029,26 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.933,47 puanı, en yüksek 15.070,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken 61'i düştü, 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 720 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,19, bileşik getirisi yüzde 40,65 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 156,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,3650 liradan, avro 53,4390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 720 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 azalışla 99,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,07 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:07
Hakan Safi büyük oynuyor Guardiola’nın veliahtını Fenerbahçe’ye getirecek
Hakan Safi büyük oynuyor! Guardiola'nın veliahtını Fenerbahçe'ye getirecek
13:52
Güle güle Ederson Fenerbahçe’de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor
Güle güle Ederson! Fenerbahçe'de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
13:50
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi
13:27
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi
Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
13:26
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:12:43. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,07 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.