BIST 100 Endeksi Yüzde 0,11 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 14.390,73 puana yükseldi.

Dün 14.375,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 83,49 puan ve yüzde 0,58 artışla 14.458,89 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,33 puan ve yüzde 0,11 yükselişle 14.390,73 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.373,26 puanı, en yüksek 14.498,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,05 ve teknoloji endeksi yüzde 1,25 değer kazanırken, hizmetler endeksi ve mali endeks yüzde 0,27'şer değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken, 68'i düştü. 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Gülermak Ağır Sanayi, Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN ile Astor Enerji oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,57, bileşik getirisi yüzde 39,92 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,9250 liradan, avro 52,7770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 756 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 95 dolardan işlem görüyor.