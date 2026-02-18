BIST 100 Endeksi Yüzde 0.24 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 14.260,82 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 düşüşle 14.227,29 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,53 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.260,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,90 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran temaslarının ilerlemesi ve bazı bölgesel gerilimlerin azalması risk iştahının bir miktar toparlanmasına imkan sağlarken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Dünya genelinde para politikası ile ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler, jeopolitik riskler ve teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorgulamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun yavaşladığına ve iş gücü piyasasının soğuduğuna ilişkin sinyaller vermesi Fed'den beklenen güvercin adımların seviyesine yönelik tahmin aralığını bir nebze genişletirken, yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek, konumunda olduğunu kaydetti.