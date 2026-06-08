BIST 100 Endeksi Yüzde 0,28 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,28 Düştü

08.06.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 13.656,10 puana gerileyerek kayıp yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 13.656,10 puana geriledi.

Cuma günü 13.694,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 104,03 puan ve yüzde 0,76 azalışla 13.590,16 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,09 puan ve yüzde 0,28 düşüşle 13.656,10 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.580,41 puanı, en yüksek 13.754,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken mali endeks yüzde 0,33 ve teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükselirken 71'i düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Astor Enerji, Sasa Polyester ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 290 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 160 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,1040 liradan, avro 53,1200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 azalışla 4 bin 290 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 4,2 artışla 95,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,28 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

13:28
Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali Marco Asensio’ya sürpriz talip
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:56
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:49:58. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,28 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.