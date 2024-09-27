BIST 100 Endeksi Yüzde 0,89 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,89 Düştü

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.741,81 puana gerileyerek değer kaybetti.

27.09.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kaybederek 9.741,81 puana geriledi.

Dün 9.829,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,50 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.814,69 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,38 puan ve yüzde 0,89 azalışla 9.741,81 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.728,23, en yüksek 9.820,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,70, mali endeks yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,17 ve hizmetler endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 664 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1160, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 143,10 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1890 liradan, avro 38,1820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 664 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 yükselişle 71,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,89 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,89 Düştü - Son Dakika
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