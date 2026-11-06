BIST 100 endeksi yüzde 1,32 artışla kapanırken 73 hisse prim yaptı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi yüzde 1,32 artışla kapanırken 73 hisse prim yaptı

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 değer kazanarak 11.482,60 puandan tamamladı. Endekse dahil hisselerin 73'ü prim yaparken 25'i geriledi; altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 563 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 149,33 puan artarak 11.482,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 95,44 puan ve yüzde 0,84 azalışla 11.237,83 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.194,14 puanı, en yüksek 11.500,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 değer kazanarak 11.482,60 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 189,21 puan ve yüzde 1,34 artışla 14.290,21 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 2,05, mali endeks yüzde 1,28, teknoloji endeksi yüzde 1,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 25'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 52 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 52 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 563 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,16, bileşik getirisi yüzde 39,43 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,9474, satışta 50,1475 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,9239, satışta 50,1239 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1153, sterlin/dolar paritesi 1,3377 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 0,5 azalışla 97,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBıstSon Dakika

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