Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,33 Değer Kazandı

21.08.2025 13:27
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.282,99 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,33 değer kazanarak 11.282,99 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,26 puan ve yüzde 1,33 artışla 11.282,99 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 67,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi, yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazanan yüzde 6,6 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, genele yayılan alımların etkisiyle 11.301,84 seviyesini görerek rekor tazeledikten sonra gelen kar satışlarıyla birlikte günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olduğunu belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

