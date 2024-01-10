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BIST 100 Endeksi Yüzde 1,78 Değer Kazandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yüzde 1,78 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazanarak 7.874,16 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de yükseliş gösterdi. Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalar üzerinde etkili olacağını belirtti.

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,78 Değer Kazandı
10.01.2024 - 18:33,  Güncelleme: 18:34
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazanarak 7.874,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 100,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,47, holding endeksi yüzde 2,49 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de halihazırda iş gücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, enflasyondaki seyrin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair ipucu vermesi bekleniyor.

Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 66 seviyesine indi.

Yarın New York'ta başlayacak olan "Yatırımcı Günleri" toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya geleceğini vurgulayan analistler, buradan gelecek haber akışının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesinin de takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 puanın direnç, 7.720 ve 7.630 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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