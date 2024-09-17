BIST 100 Endeksi Yüzde 1,89 Arttı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 180,67 puan artarak 9.758,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 34,13 puan ve yüzde 0,36 artışla 9.611,59 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.611,59 puanı, en yüksek 9.786,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 artışla 9.758,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,73, mali endeks yüzde 1,83, hizmetler endeksi yüzde 2,36 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 218,58 puan ve yüzde 2,08 kazançla 10.750,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 568 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 568 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 milyon 868 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9443 lira, satışta 34,0803 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,8658 lira, satışta 34,0015 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3160 ve dolar/yen paritesi 141,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 73 dolardan işlem görüyor.