BIST 100 Endeksi Yüzde 1,89 Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 277,10 puan azalarak 14.367,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 118,23 puan ve yüzde 0,81 azalışla 14.526,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.265,67 puanı, en yüksek 14.538,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 değer kaybederek 14.367,60 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 284,57 puan ve yüzde 1,71 azalışla 16.368,59 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,29, mali endeks yüzde 1,98, sanayi endeksi yüzde 1,30 ve teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 86'sı geriledi, 3'ü yatay seyretti. Türkiye Altın İşletmeleri, Destek Finans Faktoring AŞ, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 551 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 düşüşle 6 milyon 654 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,3559 lira, satışta 45,5377 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,3165 lira, satışta 45,4981 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1628, sterlin/dolar paritesi 1,3336 ve dolar/yen paritesi 158,652 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 105,8 dolardan işlem görüyor.