BIST 100 Endeksi Yüzde 2,01 Arttı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yüzde 2,01 Arttı

17.03.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 13.217,60 puanla tamamlayarak yüzde 2,01 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 260,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,17, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 4,83 ile sigorta olurken, tek düşen yüzde 0,18 ile petrol kimya plastik oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da süren gerilime rağmen pozitif bir seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak genele yayılan alımlarla günü alıcılı tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık bazda yüzde 1,8 ve yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.

Analistler, yarın Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:58:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.