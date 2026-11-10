BIST 100 güne yüzde 0,39 yükselişle başladı, bankacılık endeksi yüzde 0,50 arttı

BIST 100 güne yüzde 0,39 yükselişle başladı, bankacılık endeksi yüzde 0,50 arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,39 yükselişle açtı. Endeks 46,18 puan artarak 11.758,85 puana ulaşırken açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.
Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Endeks, 46,18 puanlık artışla 11.758,85 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.
Kaynak: İHA
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