BIST 100 güne yüzde 1,13 kayıpla 13.356,72 puandan başladı

BIST 100 güne yüzde 1,13 kayıpla 13.356,72 puandan başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 1,13 kayıpla 13.356,72 puandan yeni güne başladı. Dünü yüzde 2,95 yükselişle 13.509,76 puandan tamamlayan endeks, SPK'nın yeni tedbir kararlarının takip edildiği piyasada negatif açıldı.
(İSTANBUL) - BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 1,13 kayıpla 13.356,72 puandan yeni güne başladı.
Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeler ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan yeni tedbir kararları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
Alınan tedbirlerle birlike dün günü yüzde 2,95 yükselişle günü 13.509,76 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne negatif başladı. Endeks, haftanın son işlem gününde yüzde 1,13 kayıpla 13.356,72 puanla yeni güne başladı.
Kaynak: ANKA
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