BIST 100 günü 13.337,69 puandan kapatırken BIST 30 yüzde 1,29 yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,27 puan artarak 13.337,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 115,88 puan ve yüzde 0,87 azalışla 13.168,54 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.895,81 puanı, en yüksek 13.346,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanarak 13.337,69 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 209,32 puan ve yüzde 1,29 artışla 16.391,39 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,69 ve sanayi endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si değer kazanırken, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 349 dolar

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 349 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 815 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,6790, satışta 48,8741 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,5776, satışta 48,7723 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1471, sterlin/dolar paritesi 1,3372 ve dolar/yen paritesi 157,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 3,4 azalışla 100,4 dolardan işlem görüyor.