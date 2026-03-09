BIST 100 Günü Değer Kaybıyla Tamamladı - Son Dakika
BIST 100 Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

09.03.2026 18:51
BIST 100 endeksi yüzde 0,71 düşüşle 12.702 puandan kapandı, işlem hacmi 168,6 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 12.702,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 168,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 1,64 ile ticaret, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,89 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya yol açabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Mart Perşembe açıklanacak "Ocak 2026 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

