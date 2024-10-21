BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı

BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı

BIST 100 endeksi, 139,22 puan kayıpla 8.654,39 puandan kapandı; tüm sektörler geriledi.

21.10.2024 19:49
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 139,22 puan azalarak 8.654,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,70 puan ve yüzde 0,05 artışla 8.798,31 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.642,18 puanı, en yüksek 8.807,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 azalışla 8.654,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,30, hizmetler endeksi yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 1,02 ve teknoloji endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 183,17 puan ve yüzde 1,88 kayıpla 9.583,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 75'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 720 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 720 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 132 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1549 lira, satışta 34,2917 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1546 lira, satışta 34,2915 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2990 ve dolar/yen paritesi 150,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 73,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika

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