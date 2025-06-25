BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı

25.06.2025 18:37
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BIST 100 endeksi %0,32 değer kaybederek 9.418,52 puana geriledi; işlem hacmi 78,3 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.418,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,69 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,05 ile ticaret oldu.

Orta Doğu'da jeopolitik gelişmeler küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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