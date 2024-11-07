BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı

BIST 100 endeksi %0,95 artışla 8.946,13 puana yükseldi, işlem hacmi 79,6 milyar lira oldu.

07.11.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kazanarak 8.946,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 79,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,03 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,57 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını vurgulayan analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e indirdi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın 4. Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı - Son Dakika

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