BIST 100 günü yüzde 0,70 kazançla tamamladı, işlem hacmi rekor kırdı - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 0,70 kazançla tamamladı, işlem hacmi rekor kırdı

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BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamladı ve 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirdi. Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve yurt dışında ECB'nin faiz kararı ile ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamlarken, 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,23 puan arttı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,43, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,25 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,90 ile bilişim olarak belirlendi.

Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırması küresel piyasalarda risk iştahını törpülerken yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

ECB'nin ise yarın politika faizlerinde artırıma gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 günü yüzde 0,70 kazançla tamamladı, işlem hacmi rekor kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 0,70 kazançla tamamladı, işlem hacmi rekor kırdı - Son Dakika
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