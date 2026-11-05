BIST 100 günü yüzde 1,26 kayıpla 11.333,27 puanda noktaladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 144,86 puan azalarak 11.333,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 68,48 puan ve yüzde 0,60 artışla 11.546,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.315,36 puanı, en yüksek 11.617,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybederek 11.333,27 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 229,92 puan ve yüzde 1,60 azalışla 14.101,00 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 1,76 ve teknoloji endeksi yüzde 5,82 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 120 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 4 bin 120 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,9 artışla 6 milyon 642 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,99, bileşik getirisi yüzde 39,22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,9239, satışta 50,1239 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,9011, satışta 50,1010 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1214, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,0 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 2,6 artışla 97,1 dolardan işlem görüyor.