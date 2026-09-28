BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 2,71 düştü, 95 hisse değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,71 değer kaybederek 12.549,18 puana geriledi.

Cuma gününü 12.899,35 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 350,16 puan ve yüzde 2,71 azalışla 12.549,18 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.518,82, en yüksek 12.750,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 3,78, teknoloji endeksi yüzde 3,57, mali endeks yüzde 3,08 ve hizmetler endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 5'i yükselirken 95'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 160 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdının bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,03, bileşik getirisi yüzde 40,46 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,32 ve dolar/yen paritesi 157,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,9830 liradan, avro 55,7610 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 3 azalışla 4 bin 160 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,5 artışla 100,8 dolardan işlem görüyor.