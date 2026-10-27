BIST 100 günün ilk yarısını 11.152,63 puanla tamamladı, mali endeks geriledi - Son Dakika
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BIST 100 günün ilk yarısını 11.152,63 puanla tamamladı, mali endeks geriledi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısını önceki kapanışın hemen üzerinde 11.152,63 puanla tamamladı. Endekse dahil hisselerden 44'ü yükselirken 51'i düştü; mali endeks yüzde 0,93 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 11.152,63 puan oldu.

Dün günü 11.151,96 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 13,86 puan ve yüzde 0,12 azalışla 11.138,10 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 0,68 puan artışla 11.152,63 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.098,14, en yüksek 11.213,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,37 ve mali endeks yüzde 0,93 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken 51'i düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı olan 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,29, bileşik getirisi yüzde 39,58 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 157,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,7890 liradan, avro 55,5530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 4 bin dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 115,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBıstSon Dakika

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