BIST 100 haftayı yüzde 4,44 düşüşle kapattı, altının gramı 6 bin 648 lira oldu - Son Dakika
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BIST 100 haftayı yüzde 4,44 düşüşle kapattı, altının gramı 6 bin 648 lira oldu

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BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da haftayı yüzde 4,44'lük düşüşle 11.721,72 puandan kapattı. Aynı hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,05 artışla 6 bin 648 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,04 artışla 43 bin 327 liraya yükseldi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa değer kaybederken altın değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,44 azalışla 11.721,72 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.653,38 puanı, en yüksek 12.291,17 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 4,44 kayıpla 36.248,61 puana, hizmetler endeksi yüzde 5,89 gerileyerek 10.159,24 puana, mali endeks ise yüzde 4,22 azalışla 14.854,21 puana ve sanayi endeksi yüzde 7,46 düşüşle 14.817,53 puana indi.

Pasifik Holding, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 2,89 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Onu yüzde 2,57 ile IC Enterra Yenilenebilir Enerji ve yüzde 2,16 ile Sabancı Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 26,32 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ olurken onu yüzde 23,77'lik gerilemeyle Tekfen Holding ve yüzde 18,40'lk düşüşleı Astor Enerji takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket, yaklaşık 1 trilyon 551 milyar 54 milyon lirayla ASELSAN oldu. ASELSAN'ı yaklaşık 723 milyar 511 milyon lirayla Tüpraş ve 552 milyar 300 milyon lirayla Garanti BBVA izledi.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 0,05 artışla 6 bin 648 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,04 artışla 43 bin 327 liraya yükseldi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışına göre yüzde 0,04 artarak 10 bin 887 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,37 artarak 49,5270 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,93 yükselişle 55,7610 liraya çıktı.

Geçen hafta 65,2900 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,29 artışla 66,1350 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yüzde 1,35 değer kazanarak 60,1730 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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