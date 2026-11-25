Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 düşüşle 10.852,26 puana geriledi.

Dün günü 10.965,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,76 puan ve yüzde 0,13 azalışla 10.951,16 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,6 puan ve yüzde 1,04 azalışla 10.852,26 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.811,16, en yüksek 10.969,11 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,92, ve mali endeks yüzde 1,52 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükselirken 76'sı düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, ASELSAN, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 530 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,94, bileşik getirisi yüzde 40,35 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,3060 ve dolar/yen paritesi 159,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,6790 liradan, avro 55,4390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 düşüşle 3 bin 530 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 düşüşle 91,1 dolardan işlem görüyor.