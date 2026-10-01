BIST 100 ilk yarıda 12.098,53 puana yükselirken teknoloji endeksi yüzde 7,10 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 ilk yarıda 12.098,53 puana yükselirken teknoloji endeksi yüzde 7,10 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa kıyasla 151,35 puan artışla 12.098,53 seviyesine çıktı. Aynı saat itibarıyla teknoloji endeksi yüzde 7,10 değer kazanırken mali endeks yüzde 0,44 düştü, endeksteki 63 hisse yükseldi ve 26 hisse geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 değer kazanarak 12.098,53 puana yükseldi.

Dün günü 11.947,18 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 79,08 puan ve yüzde 0,66 artışla 12.026,26 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,35 puan ve yüzde 1,27 artışla 12.098,53 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.936,19, en yüksek 12.228,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 7,10, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,44 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken 26'sı düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 150 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1270, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,0370 liradan, avro 55,3900 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 150 dolardan, Kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,6 artışla 100,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:28:21. #.0.2#
SON DAKİKA: BIST 100 ilk yarıda 12.098,53 puana yükselirken teknoloji endeksi yüzde 7,10 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei