BIST 100 ilk yarıda 12.196,70 puana geriledi, kaybı yüzde 0,44 oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kaybederek 12.196,70 puana geriledi.

Dün günü 12.250,68 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 18,71 puan ve yüzde 0,15 azalışla 12.231,97 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 53,98 puan ve yüzde 0,44 azalışla 12.196,70 puana düştü. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.126,78, en yüksek 12.251,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 1,20 ve mali endeks yüzde 0,92 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükselirken 81'i düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Akbank ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 144 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1194, sterlin/dolar paritesi 1,3267 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,97, bileşik getirisi yüzde 39,21 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3932 liradan, avro 55,3354 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,42 azalışla 4 bin 144 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 106,4 dolardan işlem görüyor.