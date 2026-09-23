BIST 100 ilk yarıda 13.265,23 puana çıktı, mali endeks yüzde 1,51 geriledi - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda 13.265,23 puana çıktı, mali endeks yüzde 1,51 geriledi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 13.265,23 puana çıktı. İlk yarıda teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi yüzde 1,05, hizmetler yüzde 0,08 değer kazanırken mali endeks yüzde 1,51 geriledi; endekse dahil 65 hisse yükseldi, 32'si düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 13.265,23 puana yükseldi.

Dün günü 13.198,84 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 46,47 puan ve yüzde 0,35 azalışla 13.152,37 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,39 puan ve yüzde 0,50 artışla 13.265,23 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.152,37, en yüksek 13.325,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,05 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken 32'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 320 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,25, bileşik getirisi yüzde 39,54 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,8380 liradan, avro 55,7570 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 azalışla 4 bin 320 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 99,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 ilk yarıda 13.265,23 puana çıktı, mali endeks yüzde 1,51 geriledi - Son Dakika
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