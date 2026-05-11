BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi

11.05.2026 13:36
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 15.105,38 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,73 puan ve yüzde 0,28 artışla 15.105,38 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 107,6 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,36 ile metal ana sanayi, en fazla değer kaybeden yüzde 6,92 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD-İran arasındaki diplomatik süreç piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Tarafların anlaşamaması küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel negatif bir seyir izleyerek 14.991,66 puana kadar geriledi. Bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçen endeks günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.200 ve 15.300 puanın direnç, 15.000 ve 14.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

