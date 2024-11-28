BIST 100 Kapanışta Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Kapanışta Artış Gösterdi

BIST 100 Kapanışta Artış Gösterdi

BIST 100 endeksi günü 9.640,08 puandan kapatırken, mali ve teknoloji endeksleri kazanç sağladı.

28.11.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,32 puan artarak 9.640,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,8 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.640,57 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.586,90 puanı, en yüksek 9.672,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,32 puan artışla 9.640,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,16 puan ve yüzde 0,15 kazançla 10.641,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 639 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 639 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 3 milyon 44 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,37, bileşik getirisi de yüzde 40,86 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,5455 lira, satışta 34,6840 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,5486 lira, satışta 34,6870 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 72,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Kapanışta Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:51 Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:19 Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:44 Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
07:43 Greta Thunberg’ten skandal Kürdistan paylaşımı Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı
07:29 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 20:59:50. #1.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Kapanışta Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.