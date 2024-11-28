BIST 100 Kapanışta Artış Gösterdi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,32 puan artarak 9.640,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,8 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.640,57 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.586,90 puanı, en yüksek 9.672,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,32 puan artışla 9.640,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,16 puan ve yüzde 0,15 kazançla 10.641,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 639 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 639 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 3 milyon 44 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,37, bileşik getirisi de yüzde 40,86 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,5455 lira, satışta 34,6840 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,5486 lira, satışta 34,6870 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 72,5 dolardan işlem görüyor.