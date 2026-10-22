BIST 100 saat 13.00 itibarıyla yüzde 0,35 düşüşle 11.537,15 puana indi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 11.537,15 puana geriledi.

Dün günü 11.577,12 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 36,50 puan ve yüzde 0,32 azalışla 11.540,61 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,96 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.537,15 puana indi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.505,61 puanı, en yüksek 11.598,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,72 ve mali endeks yüzde 0,41 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken 51'i düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 88 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,78, bileşik getirisi yüzde 38,99 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 156,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,6280 liradan, avro 55,8180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 azalışla 4 bin 88 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,9 artışla 112 dolardan işlem görüyor.