Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 değer kazanarak 10.945,27 puana yükseldi.

Dün günü 10.743,11 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 5,94 puan ve yüzde 0,06 azalışla 10.737,18 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 202,16 puan ve yüzde 1,88 artışla 10.945,27 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.615,74, en yüksek 10.951,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,82, sanayi endeksi yüzde 2,73 ve hizmetler endeksi yüzde 1,70 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,38 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken 19'u düştü, 7'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Astor Enerji ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 680 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,79, bileşik getirisi yüzde 42,55 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,3130 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,7880 liradan, avro 55,7230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 3,0 artışla 3 bin 680 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 artışla 97,1 dolardan işlem görüyor.