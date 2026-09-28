BIST 100 satış baskısıyla günü yüzde 2,38 kayıpla 12.592,76 puandan kapattı - Son Dakika
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BIST 100 satış baskısıyla günü yüzde 2,38 kayıpla 12.592,76 puandan kapattı

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BIST 100 endeksi yüzde 2,38 gerileyerek günü 12.592,76 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren yüzde 8,73 ile finansal kiralama faktoring oldu; SPK tasfiyeye konu fonlara ilişkin talimatların tasfiye bakiyesinden karşılanacağını bildirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 306,59 puan azalırken toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 3,31 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer yitirirken en fazla kaybettiren yüzde 8,73 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış teklifini reddetmesinin ardından yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarını sürdürebileceğine yönelik beklentiler ve yükselen tahvil faizleri risk iştahını baskılıyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan satışların etkisiyle gerilerken yatırımcıların odağında, devam eden fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeler yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül'de Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını bildirdi.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Japonya'da öncü endeksinin, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endeklerinin ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.700 ve 12.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 satış baskısıyla günü yüzde 2,38 kayıpla 12.592,76 puandan kapattı - Son Dakika
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