BIST 100 yatay seyirle 11.666,42 puandan kapandı, altın kilogramı yüzde 0,8 düştü - Son Dakika
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BIST 100 yatay seyirle 11.666,42 puandan kapandı, altın kilogramı yüzde 0,8 düştü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 4,56 puanlık artışla 11.666,42 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 14.644,23 puana çıkarken altının kilogram fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 525 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,56 puan artarak 11.666,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 40,52 puan ve yüzde 0,35 artışla 11.702,38 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.621,72 puanı, en yüksek 11.820,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 11.666,42 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 36,66 puan ve yüzde 0,25 artışla 14.644,23 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,42 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kazanırken mali endeks yüzde 0,50 ve hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 69'u geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 4 bin 15 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 525 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,77, bileşik getirisi yüzde 38,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,1028, satışta 50,3036 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,0727, satışta 50,2733 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1093, sterlin/dolar paritesi 1,3278 ve dolar/yen paritesi 159,7 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 1,8 artışla 93,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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