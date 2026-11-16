BIST 100 yatay seyirle 11.841,81 puandan kapandı, işlem hacmi 115,6 milyar lira - Son Dakika
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BIST 100 yatay seyirle 11.841,81 puandan kapandı, işlem hacmi 115,6 milyar lira

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BIST 100 günü yatay seyirle 11.841,81 puandan tamamladı; önceki kapanışa göre 1,01 puan azaldı, işlem hacmi 115,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 gerilerken holding endeksi yüzde 0,04 yükseldi; finansal kiralama faktoring yüzde 2,85 ile en çok kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 11.841,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 115,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,85 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,89 ile iletişim oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de eylül ayı ILO işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde??????? kasım ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de ekim ayı perakende satışlar, ithalat fiyat endeksi, ihracat fiyat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBorsaBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 yatay seyirle 11.841,81 puandan kapandı, işlem hacmi 115,6 milyar lira - Son Dakika
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