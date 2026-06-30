BIST 100 Yatay Seyirle 14.181,46 Puan - Son Dakika
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BIST 100 Yatay Seyirle 14.181,46 Puan

30.06.2026 13:24
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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 14.181,46 puana gerileyerek yatay seyir izledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 14.181,46 puan oldu.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,76 puan düşüşle 14.181,46 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 73,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,22 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,45 ile iletişim oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Yatay Seyirle 14.181,46 Puan - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Yatay Seyirle 14.181,46 Puan - Son Dakika
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