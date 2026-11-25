Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kaybederek 10.852,26 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,67 puan ve yüzde 1,04 azalışla 10.852,26 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,34 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybeden ise yüzde 3,25 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin yeni gümrük vergileri getirebileceğine ilişkin haberler ve yapay zeka yatırımlarının finansmanına yönelik kaygılar öne çıkıyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de büyüme ve PCE'nin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.