BIST 100 Yüzde 1 Arttı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 91,95 puan artarak 9.276,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 30,32 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 9.215,15 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.197,23 puanı, en yüksek 9.330,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 9.276,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,05, hizmetler endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 97,32 puan ve yüzde 0,96 kazançla 10.261,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 35'i geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 620 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 620 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,2 artarak 3 milyon 43 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,2629 lira, satışta 34,4002 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,2375 lira, satışta 34,3746 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 153,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,9 azalışla 71,8 dolardan işlem görüyor.