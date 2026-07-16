BIST 30 Endeksi Düşüşle Başladı - Son Dakika
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BIST 30 Endeksi Düşüşle Başladı

16.07.2026 09:38
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Ağustos vadeli endeks kontratı güne 16.655 puandan, %0.11 düşüşle başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,11 düşüşle 16.655,00 puandan başladı.

Salı günü satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,21 azalışla 16.674,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 16.655,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 azalışla 16.655,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede enflasyonun yavaşladığını ortaya koymasına karşın, artan jeopolitik gerilimler ve dünya genelinde teknoloji hisselerinde görülen sert dalgalanmaların etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Dün yurt içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle piyasalar kapalıydı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.500 ve 16.400 puanın destek, 16.800 ve 16.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ağustos, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 30 Endeksi Düşüşle Başladı - Son Dakika

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