Bitcoin, üç aylık yükselişin ardından ekimde yüzde 7,4 değer kaybetti

Bitcoin, küresel faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasının etkisiyle ekim ayında yüzde 7,4 değer kaybederek 3 ayın ardından yatırımcısını üzdü.

Yılın ikinci yarısına tepki alımları ve ABD'de dijital varlıklara yönelik regülasyon beklentilerinin iyileşmesiyle alış ağırlıklı başlayan bitcoin, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yükseldi. Bitcoin, temmuz ayında yüzde 7,2 artışla 62 bin 884 dolara, ağustos ayında yüzde 25,3 yükselişle 78 bin 816 dolara, eylül ayında yüzde 6,1 artışla 83 bin 597 dolara çıktı.

Küresel enflasyonist baskıların artması ile teknoloji hisselerinde görülen satış baskılarıyla değer kaybeden bitcoin ekim ayında yüzde 7,4 azalışla 77 bin 437 dolara indi ve 3 ayın ardından yatırımcısına kaybettirdi. Bitcoin yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,1, ikinci çeyreğinde de yüzde 13,9 değer kaybetmiş, üçüncü çeyrekte yüzde 42,5 değer kazanmıştı.

Kripto para piyasasının değeri ekimde 265 milyar dolar azaldı

Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market ise 265 milyar dolar azalışla 2 trilyon 601 milyar dolara geriledi.

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bitcoindeki düşüşü yalnızca kripto para piyasasının kendi dinamikleriyle açıklamanın doğru olmayacağını belirterek, "ABD'de faizlerin yüksek seyretmesi, tahvil getirilerindeki baskı, teknoloji hisselerindeki satışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması bitcoin üzerinde zaten baskı oluşturuyordu. Binance'in yaklaşık 6,3 milyar dolarlık siber saldırıya uğraması ise mevcut satış baskısını artırdı." dedi.

Binance'in 1 Kasım itibarıyla kayıpların yüzde 95'ini karşıladığını açıklayarak para çekme işlemlerini aşamalı olarak yeniden başlattığını dile getiren Başkaya, ancak aynı gün yaklaşık 3,64 milyar dolarlık net müşteri çıkışı yaşanmasının yatırımcı güveninin ne kadar hassas olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Saldırının bitcoin ağına değil merkezi bir borsanın altyapısına yönelik olduğunu söyleyen Başkaya, böylesine büyük bir borsada yaşanan güvenlik ihlalinin tüm kripto piyasasının risk algısını etkilediğini vurguladı.

Başkaya, "Kasım ayında bitcoinin yönünü belirleyecek unsurlar arasında ABD Merkez Bankasının para politikası, tahvil getirileri, kurumsal fon akışları ve Binance sonrasında yatırımcı güveninin ne ölçüde yeniden sağlanacağı yer alıyor." dedi.