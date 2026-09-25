Bitget'te güvenlik ihlali 351,6 milyon dolarlık varlığı etkiledi, çekimler durduruldu

Kripto para borsası Bitget, yaklaşık 351,6 milyon dolarlık varlığı etkileyen güvenlik ihlali nedeniyle para çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Bitget'ten yapılan açıklamada, güvenlik sistemlerinin uygulama üzerinden yapılan yetkisiz transferleri tespit ettiği ve şirketin acil müdahale prosedürlerini devreye aldığı belirtildi.

Olayın günlük işlemlerde kullanılan sınırlı sayıdaki hesapla ilgili olduğuna işaret edilen açıklamada, platformun ana rezervlerinin ve varlıklarının büyük bölümünün güvende olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kullanıcı bakiyelerinin doğru şekilde göründüğü, para yatırma ve alım satım işlemlerinin normal devam ettiği, para çekme işlemlerinin ise güvenlik incelemesi tamamlanana kadar geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

Soruşturma sürdüğü için saldırının yöntemine ilişkin değerlendirme yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, şirketin kullanıcıların korunmasına öncelik verdiği kaydedildi.

Bitget Üst Yöneticisi (CEO) Gracy Chen, ihlalin şirketin günlük işlem altyapısının sınırlı bir bölümünde kaldığını, ana rezervlerde güvenlik sorunu tespit edilmediğini bildirdi.