Bitlis Balı, Paris'te Dördüncü Altın Bal Ödülünü Kazandı - Son Dakika
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Bitlis Balı, Paris'te Dördüncü Altın Bal Ödülünü Kazandı

08.06.2026 08:47
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Bitlis balı, Paris'te düzenlenen uluslararası yarışmada dördüncü kez 'Altın Bal' ödülüne layık görüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve birçok katılımcının yer aldığı uluslararası bal yarışmasında Bitlis balı, dördüncü kez "Altın Bal" ödülüne layık görüldü.

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında ve zengin florasında üretilen bal, uluslararası alanda bir kez daha büyük başarı elde etti. Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Bitlis'te üretilen bal, yarışma kapsamında yapılan laboratuvar analizlerinde prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı kriterlerinde üstün performans göstererek altın ödül kazandı. Böylece Bitlis balı, uluslararası arenadaki dördüncü büyük ödülünü almış oldu.

Üçüncü kuşak arıcı olduklarını belirten Bitlisli balcı Serdar Ersan, elde edilen başarının yalnızca bir madalya değil, yıllardır süren emeğin, sabrın ve inancın karşılığı olduğunu ifade etti. Çocukluk yıllarından itibaren arıcılıkla iç içe büyüdüğünü vurgulayan Ersan, dedelerinden ve babalarından devraldıkları mesleği aynı heyecan ve sorumlulukla geleceğe taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Alınan ödülün yalnızca üreticilere değil, Bitlis'in doğal zenginliklerine ait olduğunu belirten Ersan, "Bu başarının arkasında Bitlis'in yüksek rakımlı yaylaları, eşsiz florası ve doğanın sunduğu benzersiz zenginlikler var. Paris'te kazanılan bu altın madalya aslında Bitlis'in ödülüdür" dedi.

Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce ürünün yarıştığı prestijli organizasyonda Türkiye'yi ve Bitlis'i temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ersan, elde edilen sonucun Anadolu'nun üretim gücünü ve Türk arıcılığının dünya standartlarındaki kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Ersan, amaçlarının yalnızca bal üretmek değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan bir kültürü ve mirası yaşatmak olduğunu belirterek, kazandıkları her ödülün bu mirasın değerini daha da artırdığını dile getirdi.

Dört kez üst üste uluslararası ödül kazanmanın gurur verici olduğunu vurgulayan balcı Serdar Ersan, kendileri için en önemli başarının tüketici güvenini kazanmak ve korumak olduğunu ifade etti. Ersan, "Bitlis balının elde ettiği son başarı, kentin doğal zenginliklerini ve arıcılık alanındaki potansiyelini bir kez daha dünya vitrinine taşırken, Anadolu'nun kadim topraklarında üretilen değerlerin uluslararası platformlarda karşılık bulmaya devam edecek" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bitlis, Paris, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitlis Balı, Paris'te Dördüncü Altın Bal Ödülünü Kazandı - Son Dakika

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