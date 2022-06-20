Bitlis'te tarımsal ilaçlamada ZİHA kullanılıyor - Son Dakika
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Bitlis'te tarımsal ilaçlamada ZİHA kullanılıyor

20.06.2022 09:04

Bitlis'te tarımsal ilaçlamada ZİHA kullanılıyorBİTLİS Bitlis'teki çiftçiler teknolojiye ayak uydurarak Zirai İlaçlama Hava Aracı ile tarım alanlarını ilaçlama yapıyorlar.

Bitlis'te tarımsal ilaçlamada ZİHA kullanılıyor

BİTLİS Bitlis'teki çiftçiler teknolojiye ayak uydurarak Zirai İlaçlama Hava Aracı ile tarım alanlarını ilaçlama yapıyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteği verdiği ZİHA ile çiftçi Halil Süleymanoğlu, buğday tarlalarında pas hastalığına karşı ilaçlama yapıyor. Kırsal Kalkınma Desteklenmesi Programı Kırsal Altyapı Yatırımları B İş Planı çerçevesinde akıllı tarım uygulamaları alt başlığında desteklenen ZİHA ile çiftçiler hem iş gücünü hafifletmiş olacaklar hem de zaman kaybını önlemiş olacaklar.

Konuyla ilgili Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Traktör ile yapılan zirai mücadelede, traktör tekerlek iz genişliğinden dolayı ürünlerde yüzde 3'e varan kayıpların oluştuğu, iş gücü ve zaman kaybının çok olduğu, makine ekipman amortismanlarıyla beraber bu yöntemin ekonomik anlamda rantabl olmadığını, ancak ZİHA ile yapılan mücadele yönteminde bu risklerin ortadan kaldırıldığı, yöntemin daha pratik ve ekonomik olduğunu tespit ettik" denildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçilik yapan Halil Süleymanoğlu ise, bu şekilde günde 700 dekar alanı fazladan ilaçladıklarını belirtti. Süleymanoğlu, "Biz bu ZİHA'lardan önce traktörlerle ekinlerimizi ilaçlıyorduk. Bu şekilde ilaçlama yaparken büyük bir zarar yaşıyorduk. Traktörün ekinlere ve toprağa verdiği zararlardan dolayı büyük bir sıkıntı yaşıyorduk. Bunları bertaraf etmek için ZİHA kullanmayı tercih ettik. Hem de bu şekilde teknolojiden faydalanmak istedik. Ekinlerimizi hem zamansal hem de çok güzel bir kalitede ilaçlamış olduk. Biz bunu Bitlis'te ilk yaptık. Bundan sonra bütün arkadaşlara bunu öneriyoruz. Daha önce günde 200-300 dekar ancak ilaçlama yapabiliyorduk ama şimdi ZİHA ile günde bin dekar alanda ilaçlama yaptık" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitlis'te tarımsal ilaçlamada ZİHA kullanılıyor - Son Dakika

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