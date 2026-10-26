Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'siydi! Son hali şaşırttı - Son Dakika
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Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'siydi! Son hali şaşırttı

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Hayat Bilgisi\'nin Çatlak Ürperi\'siydi! Son hali şaşırttı
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Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde "Ürperi" karakterini canlandıran Ceren Soylu, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan 56 yaşındaki oyuncu, beyazlayan saçlarını gizlemeden verdiği pozunu paylaştı. Soylu'nun doğal görünümü ve yıllar içindeki değişimi, dizinin hayranlarının dikkatini çekti.

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Hayat Bilgisi” dizisinin oyuncuları, aradan geçen yıllara rağmen merak edilmeye devam ediyor. Dizide kendine özgü tavırlarıyla hafızalara kazınan “Ürperi” karakterine hayat veren Ceren Soylu da son paylaşımıyla yeniden konuşulmaya başlandı.

DİZİNİN UNUTULMAZ KARAKTERLERİNDENDİ

Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve 2003 yılında yayın hayatına başlayan Hayat Bilgisi, öğrenciler ile öğretmenlerin okulda ve günlük yaşamda karşılaştıkları olayları konu alıyordu. Soylu'nun canlandırdığı “Ürperi” karakteri de kendine has konuşma tarzı ve davranışlarıyla dizinin akılda kalan isimleri arasında bulunuyordu.

Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'siydi! Son hali şaşırttı

BEYAZLAYAN SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir televizyon ekranlarında sık görünmeyen Ceren Soylu, yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Saçlarındaki beyazları gizlemeyen oyuncunun doğal görünümü ve sade tarzı takipçilerinin ilgisini çekti.

Hayat Bilgisi'ndeki görüntüsünden oldukça farklı bir görünüme kavuşan Soylu'nun son hali, dizinin izleyicilerine yıllar öncesini hatırlattı.

Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'siydi! Son hali şaşırttı

CEREN SOYLU KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nigar Ceren Soylu, oyunculuk kariyerine 1994 yılında “Şehnaz Tango” dizisindeki “Gülşen” karakteriyle başladı.

2003 yılında “Hayat Bilgisi”nde canlandırdığı “Ürperi” rolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, sonraki yıllarda “Pis Yedili”, “Gönül Ferman Dinlemiyor”, “Koyu Kırmızı”, “İşler Güçler”, “Yıldızlar Şahidim”, “Tehlikeli Karım” ve “Barbaroslar” gibi yapımlarda rol aldı.

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SON DAKİKA: Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'siydi! Son hali şaşırttı - Son Dakika
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