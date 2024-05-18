Biyokaçakçılıkla Mücadelede 21 Ülkeden 156 Kişiye 5,6 Milyon TL Cezası Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Biyokaçakçılıkla Mücadelede 21 Ülkeden 156 Kişiye 5,6 Milyon TL Cezası Verildi

Biyokaçakçılıkla Mücadelede 21 Ülkeden 156 Kişiye 5,6 Milyon TL Cezası Verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında 2007-2023 yılları arasında 86 vakada, 21 farklı ülkeden 156 kişiye toplamda 5,6 milyon lira idari para cezası verildi. Biyokaçakçılık, ülkenin biyolojik kaynaklarının izinsiz olarak yurt dışına çıkarılması ve çeşitli amaçlarla kullanılmasını ifade ediyor. Bu vakalarda en çok böcekler, kelebekler, bitkiler, kuşlar, sürüngenler ve yumuşakçalar kaçırılıyor. Kaçırılan canlılar, tarım, gıda, tıp, eczacılık, kozmetik ve savunma gibi birçok alanda kullanılıyor ve ekonomik değeri olan türler ticaret, koleksiyonlar ve biyolojik silah amaçlı kullanılabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, biyokaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi hazırladı ve Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi kurdu. Bu çalışmalar sonucunda 86 vakada 156 kişiye 5,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

18.05.2024 11:15
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2007-2023 yıllarında 86 vakada, 21 farklı ülkeden, 156 kişiye 5,6 milyon lira idari para cezası verildi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, biyokaçakçılık, ülkenin sahip olduğu biyolojik kaynakların izinsiz olarak yurt dışına çıkartılması ve ülkenin kontrolü ve/veya ortaklığı dışında çeşitli amaçlarla kullanılmasını ifade ediyor.

Bilimsel araştırma izni olmadan doğadan örnek toplayan kişiler yolcu beraberinde, kargo ve posta yoluyla biyokaçakçılık vakalarını gerçekleştirebiliyorlar.

Bu kapsamda, ülkeden en çok böcekler, kelebekler, bitkiler, kuşlar, sürüngenler (yılan, kaplumbağa, kertenkele vs), çiftyaşamlılar (kurbağa) ve yumuşakçalar kaçırılıyor.

Kaçırılan bu canlılar, Türkiye'de de güzel örnekleri olan biyoteknoloji çalışmalarıyla tarım, gıda, tıp, eczacılık, kozmetik ve savunma gibi birçok kritik alanda kullanılıyor. Ayrıca ekonomik değeri olan türler doğrudan ticaret, ticari ya da bilimsel amaçlı koleksiyonlar ve biyolojik silah amaçlı kullanılmak üzere biyokaçakçılık vakalarına konu olabiliyor.

Biyokaçakçılıkla mücadele çalışmaları

Genel Müdürlük tarafından biyolojik çeşitliliğin biyokaçakçılık yoluyla istismar edilmesinin ve zarar görmesinin önlenmesi, ülkeye ait genetik kaynaklardan elde edilebilecek ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, tıbbi, ticari ve kültürel potansiyel faydaların ülke menfaatine kullanılması amacıyla biyokaçakçılıkla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Bu doğrultuda Türkiye'de ilk olarak 2013-2015 yıllarında toplam bütçesi yaklaşık 1,5 milyon lira olan Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi hazırlandı.

Ayrıca biyokaçakçılık vakalarının takibini kolaylaştırmak üzere, Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce "Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi" kuruldu.

Biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında 2007-2023 yıllarında 86 vakada, 21 farklı ülkeden, 156 kişi hakkında yaklaşık 5,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Son olarak Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini ülke dışına endemik türleri kaçırmaya çalışmıştı. Türlere incelenmek üzere el konulurken, şahsa 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Biyokaçakçılıkla Mücadelede 21 Ülkeden 156 Kişiye 5,6 Milyon TL Cezası Verildi - Son Dakika

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