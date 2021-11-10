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Bizim Toptan yılın ilk 9 ayında cirosunu yüzde 27 artırdı - Son Dakika

Bizim Toptan yılın ilk 9 ayında cirosunu yüzde 27 artırdı

10.11.2021 11:01
Bizim Toptan yılın ilk 9 ayında cirosunu yüzde 27 artırdı

Bizim Toptan, yapay zeka teknolojilerinden güç alan pazarlama stratejileriyle sunduğu müşteriye özel kampanya ve indirimlerin de katkısıyla cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırdı.

Bizim Toptan, yapay zeka teknolojilerinden güç alan pazarlama stratejileriyle sunduğu müşteriye özel kampanya ve indirimlerin de katkısıyla cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırdı.

Türkiye'nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre, Bizim Toptan 2021'in ilk dokuz ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırarak 4,9 milyar TL'ye yükseltti. Son üç aylık dönemde de güçlü finansal performansını devam ettiren Bizim Toptan satış gelirlerini yüzde 35 oranında artırırken, 15,1 milyon TL net dönem karına ulaştı. Bizim Toptan, büyüme ve yaygınlaşma konusunda da odağını sürdürerek, 173 mağaza ve bin 644 Seç Market bayisi ile faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor.

Seç Market hızlı büyümesini sürdürüyor

Bizim Toptan'ın artan cirosu içinde tüm tedarikini karşıladığı Seç Market kanalının büyümesinin de önemli katkısı bulunuyor. Esnafa güç veren bayilik modeliyle öne çıkan Seç Market'in Türkiye genelindeki iş ortaklarının sayısı yılın ilk dokuz aylık döneminde 1644'e ulaşırken, Bizim Toptan'ın satışları içindeki payı da artmaya devam etti. Bizim Toptan, 2021 yılında yaptığı iş birlikleri ile de kurumsal müşterilerinin sayısını artırmayı sürdürdü.

Balcı: "Ev dışı tüketim yeniden canlanıyor"

Şirketin ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı şunları söyledi:

"Bizim Toptan olarak pandemi döneminde mağaza ziyaretlerinin azaldığı süreci, çoklu kanal stratejimizle başarılı bir şekilde yönetmeyi başardık. Ev dışı tüketimin yeniden canlandığı ve okulların açıldığı bu dönemde sunduğumuz çeşitli fırsat ve kampanyalarla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak müşterilerimize kendilerine özel kampanya ve indirimler sunuyoruz. Bizim Toptan olarak en büyük hedeflerimizden biri hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde cevap verebilmek ve müşteri deneyimini daima daha iyiye taşımak. Bunun yanında sürdürülebilir karlı büyümemizin de katkısıyla finansal performansımızı geliştirmeye devam ediyoruz." - İSTANBUL

Bizim Toptan yılın ilk 9 ayında cirosunu yüzde 27 artırdı

Bizim Toptan, Yapay Zeka, Türkiye, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bizim Toptan yılın ilk 9 ayında cirosunu yüzde 27 artırdı - Son Dakika Ekonomi


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