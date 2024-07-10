BMW, Elektrikli Otomobil Satışlarında Güçlü Büyüme Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

BMW, Elektrikli Otomobil Satışlarında Güçlü Büyüme Gösterdi

Alman otomobil üreticisi BMW Group, ikinci çeyrekte elektrikli otomobillerdeki güçlü büyümeyle ana markası BMW'nin satışlarını yıllık yüzde 2 artırdı. BMW'nin nisan-haziran dönemindeki araç satışları 565 bin 553'e yükselirken, elektrikli araç satışları ise yüzde 22,2 artarak 107 bin 933'e ulaştı. Ancak, Çin'deki araç teslimatları yüzde 4,7 azalarak 188 bin 495'e düştü. BMW Group'un yılın ilk yarısındaki toplam satışları ise yüzde 0,1 düşüşle 1 milyon 213 bin 359'a geriledi.

10.07.2024 12:49
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Alman otomobil üreticisi BMW Group, elektrikli otomobillerdeki güçlü büyümeyle ikinci çeyrekte ana markasının satışlarını yıllık yüzde 2 artırdı.

BMW Group, ikinci çeyreğe ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ana markası BMW araç satışları, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 565 bin 553'e yükseldi.

Alman üreticinin aynı çeyrekte elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 artarak 107 bin 933'e ulaştı.

Söz konusu dönemde şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki (Mini markası dahil) araç teslimatlarının yüzde 4,7 azalarak 188 bin 495'e düşmesi dikkati çekti.

Öte yandan, BMW Group'un yılın ocak-haziran dönemindeki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 1 milyon 213 bin 359'a indi.

Kaynak: AA

Bmw, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BMW, Elektrikli Otomobil Satışlarında Güçlü Büyüme Gösterdi - Son Dakika

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