BND: Rus Ekonomisi Yaptırımlarla Çökmekte

04.03.2026 15:32
Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı, Rusya'nın savaş maliyetlerini gizlediğini ve ekonomisinin gerilediğini açıkladı.

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), Batı'nın uyguladığı yaptırım rejiminin Rus ekonomisi üzerinde net bir etki gösterdiğini ve Moskova yönetiminin gerçek savaş maliyetlerini gizlemek amacıyla bütçe verilerini çarpıttığını öne sürdü.

BND, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın beşinci yılında Rus ekonomisine ilişkin analizini LinkedIn hesabından paylaştı.

Rusya ekonomisine ilişkin karamsar bir tablo ortaya konulan analizde, Rusya ekonomisinin 2022'den bu yana enerji gelirlerindeki düşüş ve Batılı yaptırımların etkisiyle tüm sektörlerde ciddi bir gerileme yaşadığı savunuldu.

Analizde, Rusya'nın 2025 yılı federal bütçesindeki gerçek açığın, hükümetin resmi olarak bildirdiği rakamların yaklaşık 2,36 trilyon ruble (yaklaşık 26,15 milyar avro) üzerinde seyrettiğine işaret edildi.

Batı'nın Rusya'ya yaptırım rejiminin net bir şekilde etkisini gösterdiği savunulan analizde, Moskova'nın gerçek savaş maliyetlerini gizlemek için verileri çarpıttığı ileri sürüldü.

Analizde, bu farkın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3,6'sına tekabül ettiği kaydedilerek, "Rusya, süslenmiş rakamlar kullanarak Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın gerçek maliyetini gizlemeye çalışıyor." denildi.

BND'nin analizinde, artan operasyonel maliyetler ve azalan gelirler, ülkenin ekonomik sürdürülebilirliği üzerindeki baskıyı derinleştirdiği de ileri sürüldü.

Askeri harcamalar geçen yıl 250 milyar avroya ulaştı

Analizde, Rusya'nın askeri harcamalarının "farklı bütçe kalemleri altında gizlediği" belirtilerek, geçen yılki gerçek savunma harcamalarının yaklaşık 250 milyar avroya ulaştığı tahminine yer verildi.

Bu rakam, savunma harcamalarının GSYH içindeki payının 2022'deki yüzde 6 seviyesinden yüzde 10'a yaklaştığına işaret ediyor.

Analizde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "imparatorluk hedefleri uğruna ülkenin ekonomik geleceğini feda ettiği" vurgulandı.

Enerji sektörüne bağımlı olan Rus ekonomisindeki yapısal sorunların kronikleşme riski taşıdığına dikkat çekilen analizde, yatırımcılar için Rusya'nın artık "öngörülemez bir risk" haline geldiği ifade edildi.

BND analizinde, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak için ek yaptırımların potansiyeline de değinildi. Üçüncü ülkelerdeki destekçilere ve petrol ihracatında kullanılan "gölge filoya" yönelik kararlı adımların, Rusya'nın savaş maliyetini daha da yükseltebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

