Böbrek taşı fark edilmediğinde böbrek kaybına sebep olabilir - Son Dakika
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Böbrek taşı fark edilmediğinde böbrek kaybına sebep olabilir

26.04.2022 14:42
Böbrek taşı fark edilmediğinde böbrek kaybına sebep olabilir

Medicana Ataşehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yılören Tanıdır, erken fark edilmediğinde böbrek kaybına bile neden olabilen böbrek taşı sorununun, günlük beslenmede basit hatalar nedeniyle daha şiddetli hale gelebildiğini kaydetti.

Medicana Ataşehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yılören Tanıdır, erken fark edilmediğinde böbrek kaybına bile neden olabilen böbrek taşı sorununun, günlük beslenmede basit hatalar nedeniyle daha şiddetli hale gelebildiğini kaydetti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tanıdır, özellikle böbrek hastalarının böbrek taşına zemin hazırlayan hatalardan uzak durması gerektiğini belirtti.

Tanıdır, şunları kaydetti:

"Böbrek taşları idrar üretimi ve vücuttan dışarı atılması sırasında oluşuyor. İdrar üretildikten sonra vücuttan atılırken çeşitli nedenlerle idrarda oluşan maddeler idrar yollarında birikiyor ve çöküyor. Çöken bu maddeler zamanla sertleşiyor. Önce kum halinde oluyor, ardından taşlaşıyor. İşte böbrek taşı bu şekilde oluşuyor.

Böbrek taşlarının tek bir kendine has belirtisi yok. Böbrek taşı hastalığının birçok hastalığın belirtisi ile karışıyor, bazı hastalar başka nedenlerle yapılan ultrason, tomografi veya röntgen gibi tetkiklerle şans eseri tanı alıyor."

Verilen bilgiye göre, ailesel nedenlerle genetik yatkınlığı olan veya yapısal problemler nedeniyle vücudu böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayan kişiler dışında günlük beslenmede yapılan bazı hatalar da böbrek taşlarının oluşmasına zemin hazırlıyor. Ailesel yatkınlık da devreye girince, taş oluşumu çoğalıyor.

Yetersiz sıvı tüketimi, en önemli sebep çökeltileri vücuttan atacak yeterli idrar miktarının olmaması. Bunun da nedeni yetersiz su içimi, fazla terleme, sıcağa maruz kalma gibi etkenler olarak öne çıkıyor.

Bunlar, vücutta, dolayısıyla idrarda su oranını azalttığı için mevcut yoğun idrarda taş oluşma mekanizmalarını tetikler ve taş ihtimali artırıyor.

Fazla kilo, böbrek taşı sorununa zemin hazırlıyor. Fazla kilolu olanlarda da taş hastalığına daha sık rastlanıyor. Bu nedenle böbrek taşı risk grubunda yer alan kişilerin kilosunun mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor; Asitli içeceklerin yoğun tüketilmesi taş oluşma riskini yükseltiyor; Proteinden yana zengin beslenme de böbrek taşı oluşma riskini artırıyor; Keza çok tuzlu beslenme, yüksek tuz içeriği olan abur cuburlar, cips gibi atıştırmalıklar da böbrek taşı riskini artırıyor.

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Ataşehir, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Böbrek taşı fark edilmediğinde böbrek kaybına sebep olabilir - Son Dakika


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