Bodrum'da Turizm Sezonu Ekim Ayına Sarkan Sevindirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum'da Turizm Sezonu Ekim Ayına Sarkan Sevindirdi

Bodrum'da turizm sezonu Eylül ayında da talep artışı göstererek turizmcileri sevindirdi. Ekim ayına kadar yoğunluğun devam etmesi esnafı memnun etti.

10.09.2024 10:50
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Turizmin gözbebeği Bodrum'da sezon Ekim ayına sarkınca turizmcini yüzü gülmeye başladı.

Bodrum'da 3 aya sıkışmış olan turizm sezonu Eylül'de de talep artışı göstermeye başladı. Okulların açılmasıyla birlikte her yıl Eylül ayında turist sayısında düşüş yaşayan Bodrum, bu yıl talepte artış göstermesi turizmciyi sevindirdi. Birçok sahil yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Ekim ayının ilk haftasına kadar yoğunluğun devam edeceği ilçede sezonun uzaması esnafında yüzünü güldürdü.

Turizm sezonu beklentilerin üstünde ilerlediğini ifade eden Azka Otel yönetim kurulu Başkanı, İş adamı Bülent Kaya, "İşletme olarak bu sezondan memnunduk. Sezon halen devam ediyor. Böyle devam ederse bütün Bodrum için iyi bir sezon olacak. Sezon Eylül ayına sarktı. Eylül sonuna kadar devam ediyor sezon. Ekim ayı ise geçen senelere göre daha iyi görünüyor ama büyük bir artış da yok. Guruplar gelmeye başlıyor. Ekim ayında turist sayısında büyük bir artış görünmüyor" dedi.

Bodrum bir marka

Bodrum'un turizm destinasyonları içerisinde bir marka olduğunu sözlerine ekleyen Kaya, "Bodrum biraz pahalıdır, ama dünyanın her yerinde böyledir. Araba alırsınız özellikler aynıdır ama bir diğerinden daha pahalıdır. Çünkü bir tanesi marka olmuştur artık. Bodrum'da bir marka. Başka turizm alanlarına göre fiyatların biraz daha yukarda olması çok normaldir" şeklinde konuştu.

Bodrum'un otları meşhur

Bodrum'u lahmacunla anılmasının yanlış olduğunu da belirten Kaya, "Lahmacun bu bölgeye has ve özgün bir yiyecek değil. Ege otlarına bakabiliriz, balıklara bakabiliriz, neden lahmacun bence önce onu bir sorgulamak lazım. Ot festivallerimiz var, meşhur mezelerimiz, otlarımız var biz bunlarla anılmalıyız" ifadelerini kullandı.

Her şeyi devletten ve yerel yönetimlerden beklemeyelim

12 ay turizm için işletmecilerin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Bizim işletme sahipleri olarak biraz katkı vermemiz lazım. Her şeyi devletten ve yerel yönetimlerden beklememek lazım. İşletmeciler bir araya gelip buna bir çözüm bulabilir diye düşünüyorum. Kış sezonunu biraz hareketlendirirsek, hem biraz yazın pahalı denilen fiyatlara bile etkisi olacaktır. 3 aylık bir sezonla bütün 1 yılı geçirmeye çalışıyoruz. Kış turizmi biraz daha hareketlenirse fiyatlar biraz daha düşer diye düşünüyorum. Bunu biz turizmciler, işletmecilerin yapması gerektiğine inanıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Turizm Sezonu Ekim Ayına Sarkan Sevindirdi - Son Dakika

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