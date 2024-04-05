Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması sona erdi - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması sona erdi

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması, Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Turizm Teknik Müdürler Derneği ve Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirerek otelciler için uygun fiyat avantajları sağlamayı amaçladı. Buluşmaya Kuşadası, Marmaris, Fethiye ve Milas'tan da 2 bine yakın profesyonel katıldı. BODER Başkanı Ömer Dengiz, organizasyonun başarılı geçtiğini ve Bodrum'a marka olma yolunda daha büyük adımlar atacaklarını belirtti.

05.04.2024 16:09  Güncelleme: 16:11
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması sona erdi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Turizm Teknik Müdürler Derneği ve Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği işbirliğinde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Kültür AŞ desteğiyle düzenlenen etkinlik, turizm sektörü temsilcilerini sezon öncesinde Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi.

BODER Başkanı Ömer Dengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin otelciler için en uygun fiyat avantajlarını sağlamak amacıyla düzenlediğini söyledi.

Dengiz, Bodrum Hotel Show 2024 buluşma etkinliğine, Kuşadası, Marmaris, Fethiye ve Milas'tan da 2 bine yakın profesyonelin geldiğini belirtti.

Buluşmanın bugün son günü olduğunu ifade eden Dengiz, "43 firma stant açtı. Organizasyon eksikliği yaşanmaması için son dakikalarda gelen firmaları alamadık. BODER olarak üye menfaatleri için böyle projeler yapmaya devam edeceğiz. Bu buluşmalar daha çok büyüyerek Bodrum'a marka olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Ömer Dengiz, Marmaris, Kuşadası, Fethiye, Bodrum, Muğla, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması sona erdi - Son Dakika
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